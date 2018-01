Dragon Ball x One Piece - Offizielle Dragon Ball-Website teilt Crossover-Zeichnung von Toriyama & Oda

Aktuell veröffentlicht die offizielle japanische Dragon Ball-Website im Rahmen des "The Nearly Complete Works of Akira Toriyama"-Specials alle 24 Stunden eine neue seltene Skizze des Manga-Zeichners. Am ersten Tag konnten wir bereits einen Blick auf die bislang älteste Zeichnung von Son Goku und Bulma erhaschen.

Jetzt wurde eine besonderes Bild geteilt, das ein Crossover zwischen Dragon Ball und One Piece zeigt. Bei dieser Kollaboration der Manga-Zeichner Eiichiro Oda und Akira Toriyama sehen wir ein Festmahl inmitten einer Süßigkeitenstadt, von deren gedeckter Tafel uns altbekannte Gesichter entgegengrinsen. Shenlong, Chopper, Vegeta, Krillin und Co. warten offenbar auf Son Goku und Ruffy, die zu spät zur Party erscheinen.

Ursprünglich ist diese Zeichnung Teil des Cross Epoch, einem Manga One Shot, der erstmals in der Weekly Shonen Jump Ausgabe im Dezember 2006 in Japan veröffentlicht wurde.

Obwohl das Crossover danach zum 45. Jubiläum des Magazins im Jahr 2013 digital neu aufgelegt wurde, haben sicherlich bislang nur wenige DB- und OP-Fans von dieser Kollaboration zwischen Oda und Toriyama Wind bekommen. Umso erfreulicher, dass die Dragon Ball-Website das Artwork jetzt geteilt hat und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit so erneut auf das besonderen Aufeinandertreffen lenken konnte.

Wusstet ihr, dass ein Crossover von Dragon Ball und One Piece existiert?