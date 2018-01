Dragon Quest Builders - Nintendo Switch-Demo ab sofort im eShop verfügbar

Für die Nintendo Switch-Version von Dragon Quest Builders ist ab sofort eine Demo im eShop verfügbar. Das Spiel verbindet das Dragon Quest-Universum mit Elementen aus Minecraft und dem Survival-Genre. Als legendärer Baumeister ist es eure Aufgabe eine Stadt zu errichten und auszubauen. Je weiter ihr voranschreitet, desto mehr Monster lockt ihr allerdings auch an, gegen die ihr euch verteidigen müsst.

Ähnlich wie in Minecraft könnt ihr aus den Blöcken der Umgebung Ressourcen farmen. Mit diesen baut ihr dann verschiedene Items oder ganze Gebäude. Die Kämpfe finden dabei in Echtzeit statt. Außerdem könnt ihr in der offenen Spielwelt Schätze finden, Quests erledigen und Arena-Kämpfe bestreiten.

Das Spiel erschien ursprünglich 2016 für PS4 und PS Vita. Dragon Quest Builders für die Nintendo Switch erscheint am 9. Februar 2018. Neben den bekannten Inhalten soll diese durch exklusive Inhalte erweitert werden.

Dragon Quest Builders - Screenshots ansehen