Drei zum Preis von 49 Euro oder 79 Euro - Besondere MediaMarkt-Angebote für PS4- und Xbox One-Spiele

MediaMarkt möchte mal wieder ein paar Spiele für PS4 und Xbox One loswerden. Entsprechend habt ihr nun die Möglichkeit euch jeweils drei davon zu einem günstigen Bundle zusammenzustellen. Die Aktion funktioniert so, dass ihr euch drei Spiele aus dem ausgewählten Sortiment in den Warenkorb legt. Dort erfolgt automatisch der Abzug des Rabatts, sodass sie euch beim PS4-Bundle 49 Euro und beim Xbox One-Bundle 79 Euro kosten.

Wem also noch manche Spiele in der Sammlung fehlen, sollte einmal vorbeischauen. Zum Beispiel könntet ihr euch bei der PS4 ein Bundle aus Fallout 4, Watch Dogs 2, XCOM 2 zusammenstellen. Beachtet zudem, dass die Angebote nur gelten solange der Vorrat reicht. Für die Xbox One sind bereits Vikings und Hitman ausverkauft.

Zur Aktion 3 PS4-Spiele für 49 Euro

Zur Aktion 3 Xbox One-Spiele für 79 Euro