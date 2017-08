Dynasty Warriors 9 - Erscheint auch für die Xbox One und den PC

Publisher Koei Tecmo hat bekannt gegeben, dass Dynasty Warriors 9 in westlichen Territorien auch für die Xbox One und den PC erscheinen wird. Bislang war lediglich eine PS4-Version angekündigt worden. Einen Release-Termin für Dynasty Warriors 9 gibt es dagegen nach wie vor noch nicht.

Dynasty Warriors 9 soll eine Art Wiedergeburt der Serie werden und bietet erstmals in der Seriengeschichte eine offene Spielwelt. Darüber hinaus könnt ihr alle 83 Charaktere der bisherigen Serienteile übernehmen und kontextsensitive Aktionen ausführen - mithilfe eines Greifhakens ist es zum Beispiel möglich, sich an Wänden oder Bergen hochzuziehen. Einige der Gameplay- und Kampfmechaniken sind bereits in diesem Trailer zu sehen.

Freut ihr euch auf Dynasty Warriors 9?

