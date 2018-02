EA veranstaltet mit der EA Play 2018 im Vorfeld der E3 auch dieses Jahr wieder ein eigenes Event. Wie bereits in den letzten beiden Jahren soll die EA Play 2018 wieder in Hollywood stattfinden. Jetzt hat das Unternehmen seine Pläne für das Event unterhüllt. Aus ihnen geht unter anderem das genaue Datum hervor. Außerdem hat EA bereits einige Spiele angekündigt, die auf der Messe präsentiert werden sollen. Besonders interessant: Das neue Battlefield soll in einer spielbaren Fassung getestet werden können.

EA Play 2018 findet vom 9. bis 11. Juni statt

Wie EA bekannt gegeben hat, steigt das Event auch dieses Jahr wieder im Hollywood-Palladium. Ebenfalls genau wie letztes Jahr soll sich die Veranstaltung über drei Tage erstrecken: Vom 9. bis 11. Juni 2018. Allerdings gibt es bisher noch keine Ankündigung zu einer anfänglichen Pressekonferenz, mit der das Event in den letzten zwei Jahren jeweils gestartet war. Was natürlich nicht heißen muss, dass sie nicht trotzdem stattfindet. Noch mehr Infos und Details werden bis kurz vor der Messe erwartet.

Battlefield 2018 kann gespielt werden

Laut EA können wir uns schon mal auf jede Menge Spiele gefasst machen, die allesamt auf der EA Play 2018 im Rampenlicht stehen sollen: Neue EA Sports-Titel geben sich die Ehre, aber auch Mobile Games und Neuigkeiten zu Die Sims 4 erwarten uns. Außerdem verspricht EA einen neuen Einblick in das heiß erwartete Bioware-Spiel Anthem.

Doch damit noch nicht genug: Das dickste Ding in dieser Ankündigung dürfte zweifellos das Versprechen darstellen, dass wir auf der EA Play 2018 das neue Battlefield spielen können. Spätestens dann steht fest, in welches Setting es uns verschlägt und ob die Spekulationen rund um den Zweiten Weltkrieg stimmen.

