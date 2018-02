Egress - Battle Royale mit Dark Souls-Kämpfen für PS4 & Xbox One angekündigt

Fazan Games versucht sich an einer ungewöhnlichen Mischung und hat mit Egress ein "RPG-Battle Royale-Spiel mit knallharten Dark Souls-ähnlichen Kämpfen" für PS4, Xbox One und PC angekündigt. Der Titel soll noch 2018 erscheinen.

Das Abenteuer spielt in einer fiktiven Stadt, die an Werke des Schriftstellers H.P. Lovecraft erinnert. In den Kämpfen habt ihr die Wahl zwischen mehreren Helden mit individuellen Fähigkeiten. Die Entwickler von Fazan versprechen ein Hardcore-Nahkampf-System und eine Umgebung, die mehrere Ebenen in der Vertikalen aufweist. Hier die ersten Screenshots:

Egress - Neues Battle Royale im Stil von Dark Souls ansehen

Egress mischt diese Elemente mit einem Retrowave-Soundtrack. Ein erster Trailer, den wir euch unter der News eingebunden haben, zeigt vor allem die Grundstimmung des Spiels, jedoch wenig Gameplay. Die meisten User haben das Videomaterial bereits kritisiert. Das Kampfsystem sei sehr träge und scheint weit weniger beeindruckend umgesetzt, als beim offensichtlichen Inspirationsgeber Dark Souls. Das könnte aber natürlich auch an der frühen Version des Spiels liegen.

Hier könnt ihr euch für die Closed Beta von Egress anmelden.

Was sagt ihr zu diesem Genremix?