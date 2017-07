Guardians of the Galaxy - Stellenausschreibung deutet auf Spiel mit Multiplayer-Modus

Eidos Montreal sucht einen Network Programmer, der unter anderem dabei mithelfen soll, die Dawn-Engine für Multiplayer-Elemente fit zu machen. Die Stellenausschreibung deutet womöglich darauf hin, dass Entwicklerstudio an einem Guardians of the Galaxy-Spiel mit Multiplayer-Part arbeitet. Hinweise für diese Vermutung finden sich nicht nur in der Stellenausschreibung selbst, sondern auch der jüngeren Geschichte des Studios.

Was gegen Deus Ex, Tomb Raider und Co. spricht

Bekannt und geschätzt ist Eidos Montreal bei vielen Spielern für Deus Ex: Human Revolution und Deus Ex: Mankind Divided. Allerdings liegt die Deus Ex-Reihe aller Voraussicht nach auf Eis - schuld daran sollen die Verkaufszahlen von Mankind Divided und ein Deal zwischen Publisher Square Enix und Marvel sein. Dass sich die Stellenausschreibung auf ein kommendes Deus Ex-Projekt bezieht, ist demnach unwahrscheinlich.

Aktuell arbeitet ein großer Teil von Eidos Montreal an Shadow of the Tomb Raider. Das Action-Adventure dürfte wie seine Vorgänger die Foundation-Engine nutzen. Die Stellenausschreibung von Eidos Montreal spricht hingegen explizit von der Dawn-Engine, die in Mankind Divided zum Einsatz kommt. So soll der gesuchte Network Programmer entsprechende Systeme in die Dawn-Engine einpflegen und dem Entwicklerteam dabei helfen, Multiplayer-Features zu nutzen. Shadow of the Tomb Raider steht demnach wohl nicht in Zusammenhang mit der Stellenausschreibung von Eidos Montreal.

Bleiben noch zwei bekannte Projekte. Während sich Eidos Montreal hauptsächlich um Tomb Raider kümmert, beschäftigt sich der ehemalige Tomb Raider-Entwickler Crystal Dynamic mit Marvels Avengers. Wie bereits erwähnt, gingen Square Enix und Marvel eine Partnerschaft ein, die mehrere Spiele zu Superhelden umfassen soll. Die Avengers machen den ersten Schritt. Bei diesem Projekt hilft ein kleiner Teil von Eidos Montreal aus. Stellenausschreibungen bei Crystal Dynamics weisen darauf hin, dass das Studio an seiner Foundation-Engine festhält. Das führt uns zu Guardians of the Galaxy.

Guardians of the Galaxy im "Games as a Service"-Format?

Die Meldung über das vorläufige Ende von Deus Ex geht auf Eurogamer zurück. Parallel dazu erwähnte die Website ein Guardians of the Galaxy-Spiel, das sich bei Eidos Montreal in einer frühen Entwicklungsphase befinde. Nun ist dieser Beitrag allerdings schon rund ein halbes Jahr alt, das damals erst angefangene Projekt kann längst konkrete Züge angenommen haben. In diesem Zusammenhang dürfte auch darüber entschieden worden sein, ob das Spiel Multiplayer-Features braucht oder nicht. Der Stellenausschreibung zufolge fiel die Antwort auf "Ja".

Multiplayer-Features würden auch im Kontext der Guardians of the Galaxy-Lizenz Sinn ergeben. In der Marvel-Kinoreihe finden fünf höchst unterschiedliche Figuren zusammen, um anschließend in Abenteuer zu stolpern, an deren Ende sie die Galaxie vor unterschiedlichen Bedrohungen retten. Denkbar wäre daher ein Koop-Spiel im Stil von Ghost Recon Wildlands, in dem Spielergruppe als Guardians of the Galaxy durchs Universum ziehen - immerhin will sich Square Enix in Zukunft vermehrt auf Games as a Service konzentrieren.