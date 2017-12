Eidos Montréal - Deus Ex-Entwickler konzentriert sich ab jetzt auf Online-Titel

Den Entwickler Eidos Montréal kennt man vor allem für Einzelspieler-Erlebnisse wie Deus Ex: Mankind Divided oder das Tomb Raider-Reboot. Mit reinen Singleplayer-Spielen vom Entwickler dürfte aber Schluss sein. Wie ein offizielles Statement erklärt, will man den Fokus des Studios stärker auf Onlinespiele legen.

Auf der offiziellen Website stellt Studio-Chef David Anfossi seine neue Vision für den Entwickler vor:

"Bei Eidos Montréal wollen wir innovative und aufregende Erlebnisse für die Spieler überall gestalten. Deshalb legen wir unseren Fokus stärker auf Online-Erfahrungen in unseren Spielen, wobei unser Ziel ist, die Spieler dauerhaft mit erinnerungswürdigen und fesselnden Inhalten zu versorgen."

Die Avengers als Online-Spiel?

Das Games as a Service-Konzept ist also auch beim kanadischen Entwickler angekommen. Anfossi verspricht sich davon eine größere Langlebigkeit für die eigenen Marken.

Online Technology Director Sébastien Bessette erklärt außerdem, dass man die eigene DAWN Engine so angepasst habe, dass sie mit modernen Online-Technologien zusammenpasst. Das Ziel des Studios sei, dass alle internen Teams gemeinsam daran arbeiten, den Spielern das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten.

Schon die Einstellung von Viscerals Star Wars-Spiel wirkte so, als würde sich der Singleplayer aktuell in der Krise befinden. Der Trend geht in jedem Fall eher zu Multiplayer und Games as a Service. Momentan arbeitet Eidos gemeinsam mit Marvel an einer Spieleumsetzung zu den Avengers. Stellenausschreibungen ließen hier bereits eine Online-Komponente vermuten.