Elex ist bereit seit Oktober 2017 für PS4, Xbox One und den PC erhältlich und könnte uns bald auch auf der Nintendo Switch in die Open World von Magalan schicken. Eine brasilianische Alterseinstufungsbehörde hat das Action-RPG der Gothic-Macher nämlich für die Nintendo-Konsole gelistet (via GoNintendo).

Ob es sich hierbei um einen Fehler oder um einen Leak handelt, ist unklar. Offiziell wurde eine Nintendo Switch-Version von Elex jedenfalls nicht angekündigt.

Ein Switch-Release des Piranha Bytes-Spiels wäre überraschend, da Publisher THQ Nordic vor einigen Monaten meinte, dass Elex zu anspruchsvoll für die Nintendo Switch sei. Die Hardware der Switch sei einfach zu schwach, gab THQ Nordics Reinhard Pollice gegenüber Gamesindustriy.biz im Juli 2017 bekannt.

In unserem Test macht sich Elex mit einer 83 davon. Das Sci-Fi-RPG begeistert insbesondere mit seiner Spielwelt und gelungenen Quests.