Pokémon GO - Niantic expandiert und kauft Augmented Reality-Startup

Die überaus erfolgreiche AR-App Pokémon GO stammt vom Entwickler Niantic. Der investiert jetzt offenbar noch stärker im Bereich Augmented Reality und kauft mit Escher Reality das dazu passende Startup. Das hat Niantic auf dem offiziellen Blog bekannt gegeben. Worin genau die Aufgabe der neuen Mitarbeiter bestehen soll und ob sie auch an Pokémon GO arbeiten werden, verrät das Unternehmen allerdings noch nicht.

Escher Reality sind Augmented Reality-Profis

Bei dem kleinen AR-Startup Escher Reality handelt es sich um Spezialisten für den Bereich Augmented Reality. Laut Niantic beschäftigen sich die dort Arbeitenden in erster Linie mit der Schnittstelle zwischen der digitalen und der physischen Welt, Augmented Reality und Computer Vision (in etwa: Maschinelles Sehen). Außerdem soll Escher Reality auch an Multiplayer-Lösungen arbeiten, was dem PvP-Modus von Pokémon GO zugute kommen könnte.

Das soll das AR-Startup bei Niantic machen:

Niantic geht nicht ins Detail, aber erklärt, Escher Reality könne dabei helfen, "persistente Cross-Plattform-Multinutzer-Erfahrungen" zu bauen. Die Übernahme beschleunige außerdem generell die Arbeit, die Niantic im Augmented Reality-Bereich leiste. Das Unternehmen schreibt desweiteren, dass es daran arbeite, die bestehende AR-Technologie breiter für Entwickler zugänglich zu machen. Mehr Informationen dazu sollen in Kürze folgen und das Ganze geht anscheinend noch dieses Jahr über die Bühne.

