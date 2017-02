ESO: Morrowind - Neue Screenshots & Details zum Addon aufgetaucht

Neue Informationen zu The Elder Scrolls Online: Morrowind aufgetaucht.

Ende Januar stellten die Entwickler von The Elder Scrolls Online ihr erstes Addon vor: Morrowind. Wie der Name verrät, kehren Spieler der Erweiterung zurück in die Region Vvardenfell, dem Schauplatz von The Elder Scrolls 3: Morrowind.

Nachdem ein anfänglicher Schwung an Informationen zum Addon erschienen ist, wurden nun weitere Details bekannt. Die stammen offenbar aus dem amerikanischen Gaming-Magazin Game Informer und wurden schon vorab auf einer russischen Fanseite veröffentlicht.

Die neuen Infos im Überblick:

Es ist möglich, dass neue Spieler ihr Abenteuer direkt in Vvardenfell beginnen, ohne jemals eine "alte" Zone betreten zu haben. So soll es für Morrowind auch ein neues Tutorial geben.

Das Setting der Geschichte von Morrowind, die sich um den Gottkönig Vivec dreht, wurde laut Entwicklern ernst gehalten und handelt vor allem von der Politik der Dunkelelfen-Häuser.

Ein Boss im Raid "Clockwork City" wird "The Janitor" (Der Hausmeister) heißen und erfordert viel Bewegung von den Spielern. Weiterhin wird der Raid als "Dwemer Wunderland" bezeichnet.

Spieler können im Verlauf des Addons ein Outfit erhalten, das an Zorro erinnert.

Es wird eine Quest geben, in der es um einen betrügerischen Khajit geht und in der Spieler zum Skooma Drug Lord werden.

Außerdem wurde bekannt, dass ESO mittlerweile über 7 Millionen Spieler verfügt. Zusätzlich gibt es viele neue Screenshots, die wir in einer Galerie zusammengefasst haben.

