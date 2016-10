Evolve - Weiterentwicklung des 4vs1-Shooters wird eingestellt

Evolve bekommt keine neuen Inhalte mehr: Turtle Rock Studios wurde von der Weiterentwicklung des asymmetrischen Shooters abgezogen. Der Server-Betrieb geht jedoch weiter.

Evolve hatte von Anfang an einen schweren Stand: Als innovativer und asymmetrischer 4vs1-Shooter mit einem spannenden Spielkonzept gestartet, hat eine allzu wirre DLC-Strategie erst die Community fragmentiert und schließlich für eine Abwanderung der Spieler gesorgt.

Mehr zum Thema: Warum der Evolve-Season-Pass ein Mogel-Pass war

Eine Free2Play-Umstellung sollte im vergangenen Sommer die Wende bringen - und brachte kurzfristig tatsächlich Besserung: Um 25.000 Prozent stieg die Spielerzahl an und Sebastian Stange befand, dass das originelle Konzept eine zweite Chance verdient habe.

Doch das Aufbäumen von Evolve 2.0 hielt nur für kurze Zeit an: Die Spielerzahlen brachen erneut ein - laut Steam Charts halbierte sich die durchschnittliche Anzahl der aktiven Spieler jeden Monat seit Launch der sogenannten Stage 2.

Für 2K Games offenbar Grund genug, dem Spiel endgültig den Stecker zu ziehen. Jedenfalls mehr oder weniger: Das Entwicklerstudio Turtle Rock wurde mit sofortiger Wirkung von der Weiterentwicklung des Spiels abgezogen. Der Server-Support wird an ein internes 2K-Team abgegeben.

Development may be done, but servers are staying online. @2K will run day-to-day operations in-house. https://t.co/26xYe1PJ6G