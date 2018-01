Fable - Neuer Teil offenbar für Xbox One X als Haupt-Plattform geplant

Nachdem Fable Legends eingestampft und dessen Entwicklerstudio geschlossen wurde, mussten die Fable-Fans stark sein. Vor Kurzem gab es aber die frohe Botschaft, dass Microsoft laut Gerüchten daran arbeitet, die Serie wieder zu beleben. Das Gerücht besagt weiterhin, dass die Forza Horizon-Entwickler Playground mit der Sache beauftragt wurden und dass es sich bei der Neuauflage um ein Story-basiertes Open Word-RPG handelt. Jetzt haben die Entwickler verraten, dass ihr nächstes Projekt mit der Xbox One X als Haupt-Plattform im Kopf entsteht.

Mehr: Xbox One - Xbox-Chef will auf Fans hören & plant mehr eigene Spiele

Im Gespräch mit dem Daily Star lobt Creative Director Ralph Fulton in erster Linie die Qualitäten der Xbox One X aus Entwickler-Perspektive. Die Arbeit mit den Developer-Kits sei besonders einfach und durch das Fokussieren auf die Xbox One X-Version sollen letztlich alle Xbox One-Fassungen profitieren. Zum neuen Projekt von Playground lässt er sich aber leider nicht allzu viel entlocken.

"Während wir an unserem aktuellen Projekt arbeiten, das aktuell noch unangekündigt ist, aber unser Studio im Moment beschäftigt, erschaffen wir es mit der Xbox One X als Haupt-Plattform."

"Das machen wir nicht nur weil sie neu und unglaublich leistungsstark ist, sondern wie gesagt auch deshalb, weil uns die Entwicklung damit wirklich leicht fällt."

Was das dann im Detail bedeutet, lässt sich nur spekulieren. Möglicherweise handelt es sich hierbei bereits um eine der Veränderungen, die Microsoft für die Zukunft versprochen hat. Immerhin wäre dieses mysteriöse Spiel dann das erste, das eigens für die Xbox One X entwickelt wird. Microsoft hat immer wieder betont, dass es keine Xbox One X-exklusiven Spiele geben wird. Ob das Playground-Projekt dann also auch immer noch auf der normalen Xbox One läuft, können wir leider genauso wenig sagen, wie ob es sich dabei nun tatsächlich um ein neues Fable handelt.

Mehr: Xbox One - Microsoft plant anderen Umgang mit digitalen Spielen, sagt Insider

Was würdet ihr von einem neuen Fable nur für die Xbox One X halten?

Fable Legends - Screenshots ansehen