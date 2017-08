Fallout 4 - Game of the Year Edition mit allen sechs DLCs angekündigt

Bethesda hat wenig überraschend angekündigt, dass die Fallout 4: Game of the Year Edition sehr bald für PS4, Xbox One und PC erscheinen wird. Am 26.September ist es demnach an der Zeit, mit Dogmeat und Pip-Boy durch die postapokalyptische Wildnis zu ziehen.

Alle Updates und Features, die bereits vorher ins Spiel eingeflossen sind, werden selbstverständlich auch in der GOTY-Edition von Fallout 4 aufzufinden sein. Das umfasst Patches, den Mod-Support und den Survival-Modus. Natürlich werden auch alle sechs DLCs enthalten sein, die den Umfang des ohnehin schon großen Rollenspiels sicher noch einmal verdoppeln:

Neben der Fallout 4: Game of the Year Edition dürfen sich Ödland-Fans dieses Jahr außerdem noch über eine Brettspiel-Adaption des Franchises freuen – ganz analog, versteht sich. Wer es lieber virtuell mag, der muss sich noch ein Weilchen gedulden. Zwar wurde Fallout 4 VR für 2017 angekündigt, allerdings vorerst nur für PC. Ob auch PSVR-Besitzer ins virtuelle Ödland abstechen dürfen, bleibt noch abzuwarten.

Falls ihr noch unentschlossen seid, ob ihr euch die Game of the Year Edition von Fallout 4 kaufen wollt, könnt ihr hier unseren Test lesen.