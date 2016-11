Fallout 4 - Mods für PS4 kommen noch diese Woche

Na endlich! Mods für Fallout 4 kommen nun auch auf die PS4.

Fallout 4 wird noch diese Woche mit dem neuen Update 1.8 versehen, das unter anderem Mod-Support auch für die PS4-Version des RPGs nachreichen wird. Dies hat Bethesda via Twitter bekannt gegeben.

#Fallout4’s 1.8 arrives on consoles later this week & will include PS4 Mod Support pic.twitter.com/2HNgWhfdbj