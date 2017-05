Fallout 4 - Pilgrim-Mod verwandelt Rollenspiel in düsteren Horror-Titel

Die neue Fallout 4-Mod nimmt sich den Film The Witch zur Vorlage.

Wer mal wieder Lust auf Fallout 4 hat, jedoch dank Mods in eine andere Welt abtauchen will, kann sich ja in eine dunkle Version des Wastelands stürzen. Die Erweiterung "Pilgrim - Dread the Commonwealth" überarbeitet die Welt des Rollenspiels drastisch und taucht sie in eine Horror-Atmosphäre.

Dabei orientiert sich die Mod am amerikanischen Film The Witch von 2015. Die beiden Entwickler, l00ping und TreyM, haben das Wetter und die Lichtkulisse von Fallout 4 umgebaut und auch ein dynamisches Sound-System in das Spiel implementiert. Sie alle sorgen dafür, dass der Rollenspiel-Titel nun viel mehr an einen Horror-Film erinnert. Zusätzlich wollen die Entwickler Dogmeat durch eine Ziege namens Black Philipp, einer Figur aus The Witch, ersetzten. Diese Änderung ist jedoch noch nicht implementiert.

Fallout 4 Sim Settlements - Video: Diese Mod ist so gut, sie hätte ins Spiel gehört

Alle 20 Bilder ansehen