Fallout 4 - PS4 Pro-Patch weiterhin in Arbeit, sagt Bethesda

Der PS4 Pro-Patch für Fallout 4 ist laut Bethesda immer noch in Arbeit.

Im Oktober 2016 kündigte Bethesda an, neben der PS4-Version von Skyrim: Special Edition auch die PS4-Fassung von Fallout 4 mit Mod- und PS4 Pro-Support auszustatten. Zuerst wolle man sich um Skyrim kümmern, dann sei Fallout 4 an der Reihe, hieß es damals seitens des Spieleherstellers.

So weit, so gut. Und letztlich hielt Bethesda ja einen großen Teil dieser Versprechen ein - wenn auch mit einigen Einschränkungen. Doch wie steht es um den PS4 Pro-Patch für Fallout 4?

Zuletzt erklärte Bethesda im November 2016, dass das Update demnächst erscheine, nur warten Fans bis heute darauf. Manche glauben gar, Bethesda könnte den PS4 Pro-Patch still und heimlich eingestellt haben. Also fragte ein Fan einfach mal nach dem aktuellen Stand. Und zwar über mehrere Wochen hinweg. Immer und immer wieder.

Letztlich antwortete ihm Pete Hines. Der Vice President von Bethesda konnte zwar keinen Release-Termin nennen, bestätigte aber, dass das PS4 Pro-Update nach wie vor in Arbeit sei.

@James2e1 it's still coming, we will let you know when we have info to share on timing.