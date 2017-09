Fallout: New Vegas - Obsidian würde gern ein weiteres Fallout-Spiel entwickeln

Wenn es nach Fallout: New Vegas-Director Josh Sawyer ginge, dann dürften wir uns auf ein weiteres Spiel aus dem Fallout-Universum von Obsidian Entertainment freuen. Das verriet der Entwickler in der aktuellen Ausgabe von IGN Expert Mode:

"Ich würde es auf jeden Fall lieben, wieder an einem Fallout-Spiel zu arbeiten. Ich weiß, dass es jede Menge Leute bei Obsidian gibt, die gerne wieder an einem Fallout-Spiel arbeiten würden. Hätten wir die Chance, würden wir uns auf jeden Fall freuen."

Obwohl Josh Sawyer an keinem Projekt arbeitet, das mit Bethesdas postapokalyptischem Franchise zu tun hat und die Veröffentlichung von Fallout: New Vegas bereits sieben Jahre zurückliegt, würde er dennoch mehr Fragen über Fallout bekommen als über irgendetwas anderes. Fans würden die ganze Zeit nach dem postapokalyptischen RPG fragen. Und offenbar sind sie nicht die einzigen, die sich eine Rückkehr von Obsidian Entertainment ins Ödland wünschen.

Erst vor wenigen Tagen verriet Obsidians CEO Feargus Urquhart, dass Fallout: New Vegas eigentlich Sin City hätte heißen sollen und drei spielbare Rassen hatte bevor das Konzept verworfen wurde.

Zu den letzten Projekten des Studios gehörte das RPG Pillars of Eternity, das nach zwei Jahren im August auch für PS4 und Xbox One erschien. Unseren Test zum Spiel könnt ihr hier nachlesen. Zuletzt kündigte Obsidian Entertainment die Fortsetzung Pillars of Eternity 2: Deadfire für PC an, die 2018 erscheinen soll. Ob eine Konsolenversion folgen wird, ist aktuell nicht bekannt.

Würdet ihr gern wieder einen Fallout-Titel von Obsidian spielen?