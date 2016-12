Fallout Shelter - Neue Inhalte machen Vaults zu einem postapokalyptischen Weihnachtswunderland

Was ist... Fallout Shelter? - Kostenloses Aufbau-Spiel im Fallout-Universum

Auch Fallout Shelter feiert Weihnachten mit euch. Daher bietet das postapokalyptische Mobile Game von Bethesda passend zum Fest jede Menge weihnachtliche Inhalte wie Dekorationen und spezielle Outfits und Quests. So könnt ihr auch nach dem Ende der Welt in Weihnachtsstimmung kommen.

Bring holiday cheer to your #FalloutShelter Vault today! New decorations, outfits, & quests are available for a limited time. pic.twitter.com/34oiRsOHl4