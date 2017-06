Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PS4, Xbox One und PC. Zusätzlich arbeitet Ubisoft an optimierten Versionen für die PS4 Pro und die Xbox One X - oder plant das im Fall der Xbox One X wohl eher. Darauf lassen zumindest Angaben von Gamerheadquarters schließen. Deren Mitarbeiter Jason Stettner will im Rahmen der E3 2017 von einem Entwickler bei Ubisoft Montreal erfahren haben, dass man noch gar keine Dev Kits für die Xbox One X erhalten habe.

Dies wäre ziemlich überraschend, wenn es denn stimmen sollte. Eigentlich hat Microsoft die Geräte im April für Entwickler vorgestellt. Im Mai gab es Informationen zum Display an der Vorderseite der Dev-Kits und erst vor Kurzem wurde enthüllt, dass Microsoft den Entwicklern mehr Arbeitsspeicher für die Spiele zur Verfügung stellt. Wieso ausgerechnet das Far Cry-Team bei Ubisoft Montreal leer ausgegangen sein sollte, wird nirgendwo erwähnt - zumal Microsoft die Xbox One X-Version des Ubisoft-Spiels Assassin's Creed: Origins auf der E3 2017 vorstellte.

Die ganze Geschichte ist also mit Vorsicht zu genießen und muss letzten Endes gar nichts bedeuten. Bis Februar dauert es noch eine ganze Weile – selbst wenn die Angaben von Gamerheadquarters stimmen, bliebe dem Team also genug Zeit, um Far Cry 5 für die Xbox One X zu optimieren.

