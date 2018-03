Far Cry 5 - Kampagne auch offline spielbar, Koop braucht aber Online-Anbindung

Der Release von Far Cry 5 steht kurz bevor und die letzten offenen Fragen zu Ubisofts Open World-Shooter werden so langsam geklärt. Wer sich beispielsweise gewundert hat, ob die Story-Kampagne von Far Cry 5 auch offline spielbar sein wird, bekommt jetzt die Antwort: Ja, aber nur im Singleplayer. Das verriet Ubisoft im Gespräch mit Gamespot.

Anders als bei Singleplayer-Kampagnen wie in Destiny 2 können Far Cry 5-Spieler auch dann entspannt weiterzocken, wenn das Modem ausfällt. Da der Koop-Modus aber nur online funktioniert, braucht es bei der gemeinschaftlichen Sekten-Ballerei allerdings eine konstante Internet-Anbindung. Eine lokale Split-Screen-Variante gibt es für den Koop-Modus bekanntlich nicht.

Far Cry 5 sagt "Ja" zu Mikrotransaktionen

Wie schon in Assassin's Creed: Origins wird auch Far Cry 5 mit Mikrotransaktionen daherkommen. Allerdings soll es hier nicht darum gehen, zusätzliche Sachen freizukaufen. Laut Ubisoft sind alle Inhalte im Spiel ohne Extrakosten zugänglich, allerdings kann das Freischalten auf Wunsch beschleunigt werden.

"Wir haben das Spiel so entworfen, dass es sehr großzügig ist. Wir haben alles so eingestellt, dass nichts weggesperrt wird. Du kannst einfach loslegen und erkunden und das Spiel wird dich dafür belohnen."

Die Miktrotransaktionen betreffen sowohl den Single- als auch den Multiplayer, sollen dabei aber immer nur kosmetische und optionale Inhalte zugänglich machen.

Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PS4, Xbox One und PC.