Far Cry 5 - Radio-Soundtrack wie in GTA, dynamische Musik als Gameplay-Element

In einem Interview mit dem Ubiblog plauderten Audio Director Tony Gronick und Composer Dan Romer über den Soundtrack von Far Cry 5. Wie die beiden ausführten, soll die musikalische Untermalung in Ubisoft's Open-World-Shooter diesmal eine deutlich wichtigere Rolle einnehmen als in den Vorgängern der Reihe.

Eure Gegenspieler aus Far Cry 5 werden diesmal bekanntlich weder Piraten noch Soldaten, sondern ein religiöser Fanatiker-Kult sein. Als solcher gehört der Kirchengesang zum festen Bestandteil der Religion rund um Joseph Seed. In seinen Lagern sind also dementsprechend überall Lautsprecher aufgestellt, die genau diese Chorgesänge verbreiten, sodass ihr bereits von Weitem feindliche Stützpunkte wahrnehmen und verorten könnt. Zusätzlich dazu sollen selbst diese Chorgesänge noch abhängig von der Region variiert werden:

"Wenn ihr die Whitetail Mountains erkundet, hat die Musik einen dunklen, industriellen Touch, während das Holland Valley mit akustischen Instrumenten und Musikstilen aus Pop, Dance, Glam Rock und Folk einen Americana-Vibe erzeugen soll. Der Hanbane River wird hingegen eher in die psychedelische Post-Rock-Richtung gehen, wobei einige Songs sogar von der Band Hammock gespielt wurden."

Solltet ihr den Kult aus entsprechenden Gebieten verdrängt und diese somit "befreit" haben, werdet ihr stattdessen ruhige Musik mit Instrumenten wie Akustik Gitarren, Geigen und Banjos zu Hören bekommen. Die Chorgesänge können allerdings auf Wunsch auch im Autoradio angehört werden, schließlich hat der Sender eine ganz eigene Radiostation aufgestellt.

Zusätzlich dazu versprachen die Entwickler den längsten Soundtrack der Far Cry-Reihe, der über sechs Stunden Tonmaterial umfasst. Dabei sollen euch aber nicht nur eigens komponierte, sondern auch reale Musiktitel erwarten. Pro Gebiet sollen euch dabei, neben den bereits erwähnten Chorgesang-Variationen, auch Songs aus unterschiedlichen Radiosendern erwarten. Wie die beiden verraten, dürft ihr euch im Holland Valley beispielsweise auf Classic Rock freuen, während die Whitetail Mountains mit Punk und sogar Metal aufwarten sollen.

Far Cry 5 wird am 27. Februar 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.