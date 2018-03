Far Cry 5 - Shooter kann in 10 Minuten beendet werden

In Rekordzeit zum Ende: Theoretisch ist es möglich, den Ubisoft-Shooter Far Cry 5 in knapp 10 Minuten zu beenden. Das beweisen nun einige im Internet aufgetauchte Videos. Eines davon könnt ihr euch unter dieser News anschauen. Es sollte natürlich klar sein, dass dieses Video starke Spoiler enthält, sagt also nicht, wir hätten euch nicht gewarnt.

Mit diesem Schnelldurchlauf setzt Ubisoft anscheinend eine "Ende kann schnell erreicht werden"-Tradition fort, denn auch in Far Cry 4 gab es die Möglichkeit, das Spiel recht schnell durchzuspielen und ein geheimes drittes Ende freizuschalten. Für den Durchgang musstet ihr damals allerdings etwa 20 Minuten einplanen, der Speedrun in Far Cry 5 dauert nur knapp halb so lang.

Qual der Wahl bei Far Cry 5 auf der PS4 Pro

4K-Auflösung oder insgesamt bessere Optik?

Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PS4, Xbox One und PC, pünktlich zum Release werdet ihr den Test hier auf gamepro.de finden.