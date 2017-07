Far Cry 5 - Ubisoft erwartet ähnliche Verkaufszahlen wie bei Far Cry 3 & 4

Far Cry 5 stellt neben Assassin's Creed Origins für Ubisoft den zweiten großen Titel des Finanzjahres 2017 dar. Das läuft noch bis Anfang des nächsten Jahres: Die Shooter-Fortsetzung erscheint am 27. Februar 2018. Der Präsident und CEO Yves Guillemot setzt große Hoffnungen in Far Cry 5: Das Spiel habe eine "signifikant höheres Potential" als der letzte Franchise-Eintrag Far Cry Primal. Ubisoft erwarte Verkaufszahlen, die denen von Far Cry 3 und Far Cry 4 ähneln. (via: DualShockers)

Laut dem Chief Financial Officer Alain Martinez könnte sich Far Cry 5 ungefähr so gut wie Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands oder sogar noch besser verkaufen. Womöglich liegt es am Setting, denn Primal war ein Steinzeit-Ableger. In Far Cry 5 befinden wir uns wieder in der Gegenwart und hantieren mit modernen Waffen herum. Nichtsdestotrotz ähnelt Teil 5 in vielerlei Hinsicht seinem direkten Vorgänger: Auch im kommenden Far Cry gibt es zum Beispiel keine zu erklimmenden Funktürme mehr.

Dafür können wir aber auch die komplette Story-Kampagne im Koop mit einem Freund durchspielen, wenn auch mit einem kleinen Wermutstropfen: Den Story-Fortschritt bekommt nur einer der beiden Spielenden gut geschrieben, der Gegenpart fungiert wieder nur als Drop-In-Unterstützung. Ebenfalls neu: Wir dürfen die Spielfigur, die wir steuern, nach unserem eigenen Gutdünken gestalten. Außerdem feiert der allseits beliebte Wingsuit sein Comeback.

Wie schätzt ihr die kommerziellen Chancen von Far Cry 5 ein?

