Far Cry 5 - Keine Lootboxen, aber kosmetische Mikrotransaktionen

Ob es nun Lootboxen bekommt oder nicht, ist mittlerweile eine wichtige Information bei jedem neuen Spiel geworden. Während beim kommenden Battlefield kosmetische Lootboxen angedeutet werden, verzichtet Ubisoft bei Far Cry 5 auf die Zufallskisten. Kosmetische Mikrotransaktionen wird es aber geben.

Das berichtet PC Gamer. Demnach hätte Ubisoft ihnen gegenüber bestätigt, dass es weder Lootboxen noch irgendwelche vom Zufall abhängigen Mikrotransaktionen im Spiel geben wird.

Einen Season Pass und kosmetische Mikrotransaktionen gibt es allerdings. In der Preview-Demo von PC Game war der Shop mit den Preisen noch nicht verfügbar. Im Spiel gibt es aber wohl Skins für Waffen, Fahrzeuge oder neue Outfits für den eigenen Charakter, die man dort erwerben kann - für die Ingame-Währung Silberbarren.

Far Cry 5 in der Vorschau: Zwischen Langeweile und trauter Zweisamkeit

Kaufen oder in der Welt finden

Silber selbst könnt ihr im Spiel beispielsweise an Außenposten finden oder für echtes Geld kaufen. Es ist unklar, ob ihr im Spiel unendlich viele Silberbarren verdienen könnt – beispielsweise, indem ihr Außenposten wie in früheren Spielen zurücksetzt, wenn ihr sie bereits geschafft habt - oder irgendwann auf Echtgeld zurückgreifen müsst.

Far Cry 5 erscheint am 27. März für PS4, Xbox One und PC.