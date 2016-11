FIFA 17 - Free Trial-Wochenende: Ab morgen dürft ihr das ganze Spiel kostenlos testen

FIFA 17 kann ab morgen kostenlos getestet werden

FIFA 17 kann ab morgen kostenlos ausprobiert werden: EA Sports veranstaltet vom 24. bis zum 27. November ein Free Trial-Wochenende. Im Gegensatz zur Demoversion kann dieses Mal allerdings das komplette Spiel samt Karriere-, Ultimate Team- sowie Story-Modus getestet werden. Eure Fortschritte werden anschließend auch ins Spiel übernommen, wenn ihr angefixt seid und euch zum Kauf entscheiden solltet.

Mehr: FIFA 17 - Neues Update 1.03 ist da & bringt deutsche Synchro für »The Journey«

Auf der Seite von EA Sports ist in Sachen Free Trial allerdings nur von der PS4- sowie der Xbox One-Version die Rede. Außerdem gibt es für die Xbox One offenbar die Sonderregelung, dass ihr innerhalb des kostenlosen Wochenendes insgesamt nur zehn Stunden FIFA 17 spielen dürft. Außerdem kann es sein, dass ihr keine vollen zehn Stunden spielen könnt, wenn ihr bereits an der exklusiven Testversion vor dem Release teilgenommen habt.

Das Gratis-Probier-Wochenende startet morgen um 19 Uhr und endet am 27. November um 23:59 Uhr.

Alle 13 Bilder ansehen