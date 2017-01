FIFA 17

Regelmäßige FIFA-Spieler dürften es mitbekommen haben – aktuell geht das Glitch-Gespenst um, das faire Matches in FIFA 17 nahezu unmöglich macht. Der sogenannte "No Loss"-Glitch sorgt momentan dafür, dass in FUT-Matches das Spiel unterbrochen werden kann, ohne dafür eine Niederlage einstecken zu müssen. Stattdessen wird ein Sieg durch diese Methode garantiert.

Das war auch der Grund dafür, dass EA den Weekend League-Wettbewerb am Wochenende ausfallen lassen musste. Durch den Glitch war es nicht möglich, einen normalen Betrieb zu gewährleisten. Ein Fix für den "No Loss"-Glitch ist aber schon in Arbeit, er soll bis zur nächsten Weekend League online gehen. Auf dem PC ist der Fix schon da und auch auf PS4 und Xbox One dürfte es bald soweit sein. (via Kicker)

Ist euch der Glitch auch untergekommen?