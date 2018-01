FIFA 18 - Fan erstellt Playlist mit den besten Soundtracks der FIFA-Geschichte

Die jährlichen Updates der FIFA-Reihe bringen nicht immer gravierende Neuerungen mit sich, was oft genug sauer bei den Fans aufstößt. Aber zumindest in einer Sache gibt es jedes Jahr etwas Neues zu entdecken: dem Soundtrack. Über die Jahre hinweg liefen so einige Hits im Hintergrund, wenn wir uns durch die Menüs manövriert oder für das nächste Freundschaftsspiel bereit gemacht haben.

Die größten FIFA-Hits

Ohrwürmer sind da garantiert und nicht zuletzt dürfte die FIFA-Reihe keinen zu unterschätzenden Einfluss auf die Chartpositionen der Songs haben, die es in die jährliche Ausgabe der Fußball-Simulation geschafft haben. Um die Tradition der schmissigen FIFA-Soundtracks zu feiern, hat sich jetzt ein Fan die Mühe gemacht und die beliebtesten Songs der FIFA-Geschichte in eine übersichtliche Spotify-Playlist zu packen.

HIER GEHT ES ZUR PLAYLIST!

Ganz offiziell deckt die Playlist zwar nur die Soundtracks von FIFA 09 bis FIFA 17 aber, aber auch Hits aus den frühen Jahren, wie beispielsweise Song 2 von Blur, sind mit von der Partie. Aber auch sonst ist die Playlist vollgepackt mit Hits von MGMT, Franz Ferdinand, Portugal. The Man, Linkin Park, Vampire Weekend und mehr.

Die Expertenfrage ist natürlich: Wer kann erraten, welcher Song aus welchem FIFA-Ableger stammt?