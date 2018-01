FIFA 18 für nur 35 Euro bei Amazon - Aktuelle Coupon-Aktion bei MediaMarkt

Die Rückrunde der Fußball-Bundesliga startet am kommenden Wochenende. Wer sich darauf passend einstimmen möchte, der sollte sich das heutige Angebot für FIFA 18 anschauen. Aktuell bekommt ihr die Fußball-Simulation für nur 35 Euro bei Amazon.

Dabei handelt es sich um die Standard Edition für Xbox One und um einen Download-Code. Ihr könnt also nach dem Kauf direkt das Spiel herunterladen und noch heute spielen. In unserem Test erhielt FIFA 18 mit 90 Punkten eine herausragende Wertung und sorgt mit einer besseren Präsentation, sowie spielerischer Veränderungen für ein frisches Ballgefühl.

FIFA 18, Xbox One Download-Code für 35 Euro bei Amazon

Des Weiteren gibt es heute noch zwei weitere Spiele bei Amazon besonders günstig.

TV kaufen & bis zu 500 Euro Geschenk-Coupon sichern

Bei MediaMarkt gibt es aktuell die sogenannte Startkapital-Aktion. Wer ein Haushaltsgroß- oder Einbaugerät, einen Kaffeevollautomaten oder einen Fernseher bzw. Beamer ab 399 Euro kauft, erhält einen MediaMarkt Geschenk-Coupon dazu.

Kauft ihr euch zum Beispiel den LG 65B7D OLED 4K-Fernseher für 2.765 Euro, dann erhaltet ihr nach dem Kauf einen Coupon in Höhe von 500 Euro. Diesen müsst ihr dann bis zum 31.03.2019 bei einem Kauf genutzt haben.

Beachtet außerdem, dass ihr in diesem Beispiel daraufhin mindestens etwas für den Wert von 500,01 Euro kaufen müsst, um den Coupon einlösen zu können. Die Coupons werden ab dem 13.02.2018 per E-Mail verschickt.

Die Staffelung für den Wert eines Geschenk-Coupons sieht wie folgt aus:

Für ein Gerät ab 399€: 40 Euro Geschenk-Coupon

Für ein Gerät ab 599€: 70 Euro Geschenk-Coupon

Für ein Gerät ab 799€: 100 Euro Geschenk-Coupon

Für ein Gerät ab 999€: 150 Euro Geschenk-Coupon

Für ein Gerät ab 1499€: 250 Euro Geschenk-Coupon

Für ein Gerät ab 1999€: 500 Euro Geschenk-Coupon

Bis zu 500 Euro Geschenk-Coupon sichern

Die Aktion gilt für Käufe bis zum 14.01.2018.