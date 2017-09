Wer FIFA 18 anspielen und sich mit den Neuerungen (samt kurzen Einblick in die zweite Season des Story-Modus) vertraut machen möchte, kann sich seit gestern auf der PS4, Xbox One sowie auf dem PC in die kostenlose Demo zur kommenden Fußballsimulation stürzen.

Mehr: FIFA 18 - EA enthüllt die Details zur Nintendo Switch-Version

FIFA 18 erscheint außerdem für die Nintendo Switch - eine kostenlose Demo wird es hier allerdings nicht geben. Das berichten die Kollegen von Dream Team FC, die diesbezüglich bei EA nachgehakt haben. Wenn ihr euch also auf der Nintendo Switch auf dem digitalen Rasen austoben wollt, dann müsst ihr bis zum Release der Vollversion am 29. September 2017 warten.

Anders als auf der PS4, Xbox One und auf dem PC, läuft FIFA 18 auf der Nintendo Switch nicht in der Frostbite-Engine, sondern stattdessen auf einem eigens für die Switch-Version angefertigten Grafikgerüst. Den fiktionalen Kicker Alex Hunter dürfen wir auf der Switch allerdings keine Pokale hinterherjagen lassen: Die zweite Season des Story-Modus "The Journey: Hunter Returns" findet auf der Nintendo-Konsole keinen Platz. Wenn ihr FIFA 18 auf der PS3 oder der Xbox 360 spielen wollt, dann müsst ihr wie im letzten Jahr ebenfalls auf den Story-Modus verzichten.

Nichtsdestotrotz kommt die Switch-Version von FIFA 18 mit allerhand Inhalten. Neben dem klassischen Anstoß soll es sowohl online-Turniere als auch Skill-Spiele und den internationalen Women's Cup geben. Mehr Infos zu FIFA 18 für die Nintendo Switch erhaltet ihr hier.

FIFA 18 - Erste Screenshots ansehen