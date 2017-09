FIFA 18 - Länge, FUT-Belohnungen & mehr Details zum Story-Modus The Journey 2

FIFA 18 kommt mit großen Schritten auf uns zu. Reviews und Anspiel-Berichte werfen jetzt ein detaillierteres Bild auf den neuen Story-Modus The Journey 2. Achtung: Im Folgenden lassen sich SPOILER zur Story-Kampagne nicht vermeiden. Die Gamesradar-Kollegen haben ebenfalls bereits die komplette Kampagne gespielt und verraten alle erdenklichen Details. Zum Beispiel, dass es sechs Kapitel geben wird, was in ihnen passiert, welche Belohnungen am Schluss winken und wie die Geschichte endet.

Zur Story und den einzelnen Kapiteln sei nur soviel gesagt: Alex Hunter, der Protagonist aus The Journey in FIFA 17, kehrt zurück und wir absolvieren seine zweite Saison. Insgesamt dauert die Kampagne wohl rund 14 Stunden, sie kann aber auch langsamer oder schneller durchgespielt werden. Das Ende erweckt dann ziemlich offensichtlich den Eindruck, dass die Story im nächsten Teil des Spiels weitergehen soll. Außerdem können wir Alex Hunter anschließend auch im FUT-Modus spielen.

Für den Abschluss von The Journey 2 gibt es insgesamt vier Belohnungen für den FIFA Ultimate Team-Modus: Alex Hunter (Permanente FUT-Karte), Antoine Griezmann (Leihspieler), Thomas Müller (Leihspieler), Dele Alli (Leihspieler). Weitere Belohnungen gibt es für das Absolvieren der einzelnen Kapitel: Die Leihspieler Rio Ferdinand, Gyasi Zardes, Thierry Henry sowie Danny Williams als Permanente FUT-Karte.

Wie findet ihr Umfang, Ausblick und die Belohnungen der neuen Story-Kampagne?

