FIFA 18 - Neuer Community Manager verspricht mehr Offenheit & Transparenz

FIFA 18 gehört zu den erfolgreichsten Spielen des vergangenen Jahres. In Europa stellt EAs Sportspiel sogar den meistverkauften Titel 2017 dar – insgesamt. Die Community bemängelt allerdings schon seit Längerem, dass sich EA Sports nicht gerade mit Ruhm bekleckert, wenn es um die Kommunikation mit den Fans geht.

Eine lange Liste an Wünschen und Forderungen blieb bisher weitestgehend unbeachtet. Das könnte sich jetzt langsam, aber sicher ändern: Der neue Community-Manager Corey Andress stellt sich vor und verspricht mehr Transparenz sowie Offenheit.

Er höre die Sorgen rund um die Kommunikation. Jetzt, wo er sich intern eingerichtet habe, wolle er auch der Community versichern, dass man ihr zuhöre. Sein Ziel sei es, neue "Brücken der Kommunikation" zu schlagen und mehr Kontext liefern.

"Ich kann keine Dinge versprechen, die sich außerhalb meiner Kontrolle befinden und ich bin mir sicher, dass es Zeiten geben wird, in denen mein Team oder ich selbst nicht über jedes Problem reden können, aber ihr alle verdient, gehört zu werden und mehr Informationen von einer offiziellen Stimme zu bekommen. "

Soweit, so gut. Genauere Details, wie das von statten gehen soll, verrät Corey Andress allerdings nicht. Unter dem Beitrag auf Reddit wurde selbstverständlich innerhalb kürzester Zeit ein riesengroßes Fass aufgemacht – gefüllt mit all den Problemen, die FIFA 18 und dessen Reddit-Community so zu bieten hat. Aktuell wird fleißig darüber diskutiert, ob der neue Community-Manager bereits versagt hat – oder ob man ihm nicht vielleicht doch noch etwas mehr Zeit geben sollte, seine Versprechen in die Tat umzusetzen.

Wie seht ihr das? Was sollte der neue Community Manager als Erstes machen?

