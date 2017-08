FIFA 18 Ronaldo Edition für nur 69,99 Euro - Aktuell bei Saturn im Angebot

In der Realität wechselte nun Neymar vom FC Barcelona zu Paris St. Germain für schwindelerregende 222 Millionen Euro Ablöse. Vielleicht ist es daher besser, wenn man sich mehr der virtuellen Welt des Fußballs hingibt. Wie in jedem Jahr gibt es auch 2017 einen neuen Ableger der FIFA-Reihe. Im Mittelpunkt steht dabei der aktuelle Weltfußballer und ehemals teuerste Spieler der Welt, Ronaldo. Seine 94 Millionen Euro Ablöse sind bekanntermaßen mittlerweile geradezu ein Schnäppchen gewesen.

In FIFA 18 bekommt ihr nun den realistischsten Ronaldo aller Zeiten. Nicht nur grafisch kommt der virtuelle Ronaldo dank der neuen und optimierten Render-Technik seinem realen Vorbild nun sehr nahe. Dank des neuen Animationssystem Motion Technology System (kurz MTS) und den Archetypen sind seine Bewegungen in FIFA 18 entsprechend realitätsnah.

Wer gerne die Vorzüge der besonderen Ronaldo Edition von FIFA 18 genießen möchte, bekommt bei Saturn aktuell ein exklusives Angebot. Hierbei kostet die besondere Edition nur 69,99 Euro (statt 89,99 Euro) und ist somit 20 Euro günstiger. Für den Rabatt müsst ihr während des Bestellvorgangs nur PayPal als Zahlungsmittel auswählen.

Euch erwarten hierbei die folgenden Boni mit der FIFA 18 Ronaldo Edition:

Spiele mit 3 Tagen Vorabzugriff schon ab dem 26. September

Bis zu 20 FIFA Ultimate Team Jumbo Premium-Gold-Sets (20 Wochen lang wöchentlich 1)

Cristiano Ronaldo-FUT-Leihspieler für 5 Partien

8 von FIFA-Soundtrackkünstlern designte Special Edition-FUT-Trikots

Die 1. und 2. Bundesliga live im TV bei Sky

Wem die virtuelle Welt des Fußballs nicht reicht, der bekommt aktuell bei Sky ein interessantes Angebot. Dort seht ihr die komplette 2. Bundesliga, sowie die 1. Bundesliga live. Bei der 1. Liga fehlen allerdings 45 Spiele, die exklusiv bei Eurosport über HD+ oder den Eurosport Player zu sehen sind. Bis zum 06. August erhaltet ihr hier Rabatte auf die verschiedenen Sky-Abos.

Unter anderem gibt es das Sky Starter-Paket zusammen mit dem Sky Fußball Bundesliga-Paket, Sky Go und dem Sky+ HD-Festplattenleihreceiver für nur 19,99 Euro in den ersten 12 Monaten. Die Mindesvertragslaufzeit beträgt ebenfalls 12 Monate, sodass ihr problemlos zum Ende des ersten Jahres kündigen könnt und nicht die normale Abo-Gebühr von 37,49 Euro im zweiten bezahlen müsst.

Wer das alles in HD genießen möchte muss noch einmal 10 Euro pro Monat dazu rechnen und zahlt somit 29,99 Euro (statt 47,99 Euro). Falls ihr noch mehr Sport möchtet, kann für weitere 10 Euro pro Monat das Sport-Paket dazu gebucht werden. Für das volle Sporterlebnis in HD aus Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League, Formel 1 und mehr zahlt ihr so 39,99 Euro (statt 61,48 Euro).

