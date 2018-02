FIFA 18 - Spieler steckt noch in Cutscene, aber Gegner macht schon den Anstoß

Wie im echten Fußball geht es auch in der FIFA-Reihe ab der ersten Sekunde um alles. Es gibt genug Beispiele von Matches, in denen nach nur wenigen Momenten schon das erste Tor fällt. Umso wichtiger ist es, auch in FIFA 18 direkt beim Anstoß hochkonzentriert frühe Angriffe einzuleiten oder abzuwehren. Bei FIFA-Fan SaltPeppper ging es dann aber doch etwas zu schnell.

Auf Reddit teilte er einen Clip, der den Anfang eines seiner FUT-Matches zeigt. Noch während die Zwischensequenz läuft, die stets zu Beginn abgespielt wird, scheint der Gegner von SaltPeppper allerdings schon spielen zu können und macht plötzlich den Anstoß.

Die kleine Übersichtskarte des Spielfeldes ploppt auf und die gegnerischen Spieler bewegen sich mit dem Ball. SaltPeppper muss hingegen noch fast zehn weitere Sekunden auf das Ende der Cutscene warten, nur um dann gerade noch einen Angriff verhindern zu können. Offenbar hat sein Gegner nicht realisiert, dass sich der Gegenüber noch nicht bewegen kann.

EA: "Kein Bug, sondern Verbindungsfehler"

Auf Reddit stimmen mehrere FIFA-Spieler ein und betonen, dass ihnen ähnliches ebenfalls schon passiert ist und dass sich diese Vorfälle in letzter Zeit zu häufen scheinen.

Im Anschluss an das Match wendete sich SaltPepper an den EA Help-Support und schilderte den Vorfall. Dort bekam er dann die offizielle Ansage, dass es sich nicht um einen Bug sondern einen Verbindungsfehler handelt. SaltPepper bestand zwar darauf, mit dem Spiel verbunden zu sein, da er den Gegner ja in Echtzeit spielen sieht, wurde aber vom Kundendienst an den Tech Support weitergeleitet.

Ist euch dieser Fehler auch schon untergekommen?