FIFA 18 - Ultimate-Team-Profi wird Opfer einer Hacker-Attacke und verliert sein gesamtes Team

FIFA-E-Sportler werden in letzter Zeit immer häufiger Opfer von Hacker-Attacken. Nachdem in den letzten Monaten bereits Tim "Tim Latka" Schwartmann und der amtierende deutsche Meister Chihan Yasarlar im Ultimate Team Modus von FIFA 18 um virtuelle Millionenbeträge beraubt wurden, hat es nun auch Dominik "Schwenker1991" Schwenk vom Team Origin of Power erwischt.

Via Twitter meldete Schwenk vor Kurzem, dass sein EA-Konto gehackt wurde - und das obwohl sein Account per SMS-Verifizierung gesichert war. Im Interview mit Sport1 erklärte der 26-Jährige, dass bei dem Angriff sein komplettes Ultimate Team gestohlen wurde:

"Ich habe meinen Account zwar wieder, weil EA ihn nicht mal gesperrt hatte. Aber als ich mich mit der Konsole normal anmeldete, waren alle meine Spieler weg. Auch meine Team-der-Woche-Objekte aus meinen Top-100-Platzierungen."

EA hilft Opfern von Hacker-Angriffen aus

Schwenk gehört zu den Top 100 der besten FIFA-18-Spieler auf der Xbox One, steht nun allerdings vorerst komplett ohne Team da. Das sollte aber hoffentlich nur eine Frage der Zeit sein. Nachdem er im März 2017 schon einmal gehackt wurde, erhielt er innerhalb von einem Monat eine Entschädigung von EA Sports.

Auch andere bestohlene FIFA-Profis haben in den letzten Wochen und Monaten entsprechende Wiedergutmachungen bekommen: Bei Tim Latka konnte Ende 2017 zum Beispiel der geraubte Accountinhalt wieder hergestellt werden und Erhan "DrErhano" Kayman erhielt im Januar diesen Jahres einfach 23 Millionen FUT-Coins von EA gutgeschrieben.