FIFA 18 Ultimate Scream - Alle Infos zum Halloween-Event in FUT

Der Oktober neigt sich dem Ende und damit steht mal wieder Halloween vor der Tür. Auch in FIFA 18 wird das gruselige Fest gefeiert: Das "Ultimate Scream"-Event im Ultimate Team Modus läuft ab sofort bis zum ersten November und bringt massenweise Spezial-Karten sowie besondere Squad Building Challenges und Angebote für Karten-Sets mit sich.

Wir verraten euch, welche Spieler eine orange Spezial-Karte erhalten haben, was die Ultimate Scream Karten so besonders macht und wie ihr sie erhalten könnt.

Das FIFA 18 Ultimate Scream Team

Die folgenden 23 Spieler haben in den ersten Wochen nach dem Release des Spiels im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt und erhalten deshalb während des Halloween-Events eine orange Spezial-Karte mit gesteigerten Ratings:

Torwart:

Fraser Forster (FC Southampton)

Verteidiger:

IV: Vincent Kompany (Manchester City)

IV: Marc Bartra (Borussia Dortmund)

IV: Mamadou Sakho (Crystal Palace)

IV: Jelle Van Damme (Royal Antwerp FC)

Mittelfeldspieler:

ZDM: Lars Bender (Bayer Leverkusen)

ZDM: Sven Bender (Bayer Leverkusen)

ZM: Sami Khedira (Juventus Turin)

ZM: Mateo Kovacic (Real Madrid)

ZOM: Mesut Özil (Arsenal London)

ZOM: Ivan Perisic (Inter Mailand)

RM: Juan Cuadrado (Juventus Turin)

RM: Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

RM: Charly Musonda (FC Chelsea)

LM: Franck Ribery (FC Bayern München)

LM: Yannick Carrasco (Atletico Madrid)

Stürmer:

RF: Justin Kluivert (Ajax Amsterdam)

LF: Gerard Deulofeu (FC Barcelona)

LF: Memphis Depay (Olympique Lyon)

ST: Karim Benzema (Real Madrid)

ST: Daniel Sturridge (FC Liverpool)

ST: Kevin-Prince Boateng (Eintracht Frankfurt)

ST: Peter Crouch (Stoke City)

Die Ultimate Scream Karten aus FIFA 18

Wie erhält man eine orange Ultimate Scream Karte? Die Spezial-Karten sind bis zum 29. Oktober in Karten-Sets zu erhalten und ersetzen dort die Standard-Karte des jeweiligen Spielers. Wenn ihr einen der Scream-Spieler bereits in seiner normalen Form in eurem Team habt, wird dessen Karte aber nicht automatisch aufgewertet. Um eine der orangen Halloween-Karten zu erhalten, müsst ihr also entweder fleißig Karten-Pakete öffnen oder sie auf dem Transfermarkt erwerben.

Und was macht die orangen Ultimate Scream Karten besonders? Während Halloween (vom 29. Oktober bis zum 1. November) erhalten die Fußballer auf ihren orangen Karten einen Boost auf ihre Spielerwerte. Nach Ende der Aktion sinken ihre Ratings allerdings wieder auf den jeweiligen Normalwert des Spielers, ab dann unterscheiden sich die Ultimate Scream Karten nur noch durch ihr Äußeres von den Standard-Karten.

Effekt auf den FUT-Transfermarkt

Ultimate Scream ist der erste große Event der FIFA-18-Saison und könnte auf dem Transfermarkt von Ultimate Team für ordentlich Wirbel sorgen.

Da viele Spieler Münzen benötigen, um sich Karten-Sets zu kaufen und so eine der orangen Spezial-Karten zu erhalten, werden auf dem Transfermarkt viel mehr Karten zum Verkauf angeboten als sonst. Dadurch sinken wiederum die Preise der einzelnen FUT-Karten und so könnt ihr während des Events das ein oder andere Schnäppchen ergattern.

Des Weiteren erwarten uns während des Halloween-Events wieder spezielle Squad Building Challenges, Angebote für Karten-Sets und ein besonderes Trikot.