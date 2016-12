Final Fantasy 15 - New Game + bestätigt & Infos zur Mystery Disk

Final Fantasy 15

Wer Final Fantasy 15 wider Erwarten bereits durchgespielt haben sollte, darf sich demnächst per New Game Plus-Modus erneut ins Abenteuer stürzen. Das hat Game Director Hajime Tabata in einem Livestream auf Nico Nico verraten.

Darüber hinaus gab er einige Informationen zum Holiday Pack-DLC, der noch im Dezember erscheinen soll. Neben dem New Game + wird damit auch ein optionaler Level Limiter nachgeliefert, mit dem ihr den maximalen Level eurer Begleiter für eine noch größere Herausforderung festlegen könnt.

Darüber hinaus wurde Tabata-san zur Mystery Disk befragt, die beim Launch von Final Fantasy 15 für einige Furore sorgte. Dabei handelt es sich um eine ziemlich verrückte interne Demo, die zur Feier des Release vorgestellt wurde. Im weiter unten verlinkten Stream könnt ihr euch ab etwa 02:41:56 einen Eindruck davon machen.

Als besonderes Schmankerl soll die Mystery Disk nun nämlich tatsächlich veröffentlicht werden! Allerdings konnte oder wollte Tabata-san nicht sagen, wann und wie diese Veröffentlichung passiert.

Der Holiday Pack-DLC wird allen Besitzern von Final Fantasy 15 kostenlos zur Verfügung gestellt. Diejenigen, die zudem den Season Pass ihr Eigen nennen, dürfen sich während der Weihnachtszeit zusätzlich über exklusive Inhalte freuen, beispielsweise über festlich geschmückte Städte im Spiel.

