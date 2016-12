Final Fantasy 15 - Schwächste Verkaufszahlen in Japan seit Final Fantasy 3

Final Fantasy 15 - Erfolgreicher Start, aber nicht in Japan

Nach langer Wartezeit hat es Final Fantasy 15 dann doch noch geschafft und das JRPG wurde am 29. November weltweit veröffentlicht. Die Kritiken sind positiv und auch die Verkaufszahlen können sich bisher sehen lassen, zumindest in internationaler Hinsicht. In Japan hingegen, der Geburtsstätte der Marke, verkauft sich Final Fantasy 15 so schlecht wie kein anderer Teil innerhalb der letzten 26 Jahre.

Die Firma Media Create, die regelmäßig Verkäufe und andere Daten aus dem japanischen Konsolenmarkt analysiert, veröffentlichte die offiziellen Verkaufszahlen (übersetzt von Gematsu) der ersten Woche von Final Fantasy 15. Demnach gingen 690.471 PS4-Versionen über die Ladentheke, für die Xbox One waren es immerhin noch 3.791 Einheiten. Digitale Verkäufe werden von Media Create nicht berücksichtigt.

Was nach einem soliden Start aussieht, bedeutet für die Final Fantasy-Reihe aber die schwächste Launch-Woche seit Final Fantasy 3, das 1990 für den NES erschien. Sogar das unbeliebte Final Fantasy 13, das nur für die PS3 erschien, verkaufte in Japan in der ersten Woche noch über 1,5 Millionen Einheiten.

Final Fantasy XV debut in Japan was lower than previous mainline games.



The game sold over 700k in its first week, failing to match FF13. pic.twitter.com/aB6tySzYPO — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 7, 2016

Die Gründe für diesen Einbruch sind aber nicht nur bei Final Fantasy zu suchen, denn immerhin ist Final Fantasy 15 trotzdem noch auf Platz 1 der japanischen Verkaufscharts. Der Konsolenmarkt an sich steckt in Japan derzeit in einer Krise und Soft- sowie Hardware-Sales gehen seit Jahren zurück.

