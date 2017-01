Final Fantasy 15 - So bekommt ihr das Cerberus Sniper Rifle, das einzige Scharfschützengewehr im Spiel

Final Fantasy 15

Neben Schwertern, Lanzen und Dolchen kann sich Noctis auch mit vielerlei Schusswaffen in den Kampf stürzen. Jedoch gibt es nur ein einziges Scharfschützengewehr in Final Fantasy 15: das Cerberus Sniper Rifle, das alleine vom royalen Helden getragen werden kann.

Mehr: Final Fantasy 15 - Square Enix hat noch "aufregende, unangekündigte" Erweiterung auf Lager

Die Waffe ist mit einem Basis-Angriffswert von 156 zwar nicht die stärkste, jedoch könnt ihr mit dem Zielfernrohr aus weiter Entfernung direkt die Schwachstellen eurer Gegner anvisieren und ihnen so verheerende kritische Treffer verpassen.

Ihr findet das Cerberus Sniper Rifle in der Vaullerey-Basis, die ihr ab Kapitel 6 in der Hauptgeschichte besuchen könnt. Sobald ihr die Basis über den Haupteingang betreten habt, lauft ein ganzes Stück nach links, bis ihr einen kleinen Lagerraum erreicht. Die Waffe liegt auf einer Kiste gleich an der Tür. Die Bilder unten (via Gearnuke) zeigen euch die Position des Cerberus-Gewehrs auf der Karte.

Position der Vaullerey-Basis

Position des Cerberus Sniper Rifles

Mehr zu Final Fantasy 15 erfahrt ihr in Mircos Test.