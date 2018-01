Final Symphony Tour 2018 im Trailer-Quiz der Woche - Video analysieren und Tickets fürs Konzert gewinnen

Wenn eine Videospielreihe ihre Fans schon seit Jahrzehnten in magischer Verzauberung hält, dann wohl Final Fantasy. Was 1987 begann, begeistert mit immer neuen Teilen, ihrem Kampfsystem und vor allem der eigens komponierten Musik von Nobuo Uematsu.

In den Konzerten der Final Symphony Tour 2018 bringt das Deutsche Filmorchester Babelsberg die Lieblingsstücke der Spieler mit Macht in die Säle und auf die Ohren. Am 2., 4., 14. und 17. März können Fans in Hamburg, Berlin, München und Wien gemeinsam mit Gleichgesinnten liebgewonnene Emotionen wiederbeleben - und wir verlosen im Quiz der Woche Karten!

Trailer ansehen, Fragen beantworten, gewinnen!

Alles, was wir für die Chance auf eins von insgesamt zehn Kartenpaketen für zwei Personen wissen wollen, sind die richtigen Antworten auf unsere drei Fragen zum Trailer von Final Symphony! In welcher Stadt unsere Gewinner das Konzert besuchen wollen, bleibt ihnen überlassen.

Mit etwas weniger Glück gibt's zwar keine Tickets, dafür aber eine von insgesamt fünf limitierten Schallplatten mit dem Soundtrack. Mitmachen lohnt sich also auf jeden Fall, denn tolle Musik bekommen unsere Gewinner so oder so zu hören!

Ankündigungsvideo ansehen und mitmachen: Final Symphony im Trailer-Quiz der Woche

Teilnahmeschluss ist der 2. Februar, 12:00 Uhr.