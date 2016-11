For Honor - Beta-Anmeldungen erfreuen sich riesiger Beliebtheit

For Honor: Zahlreiche Spieler melden sich derzeit für die kommende Beta an.

Die Spieler freuen sich auf For Honor. Das geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht von Ubisoft hervor, in dem es heißt, dass momentan zahlreiche Anmeldungen zur Beta des Nahkampfspiels verzeichnet werden.

Der CEO Yves Guillemot betonte, dass bereits die geschlossene Alpha als voller Erfolg verbucht werden konnte, bei der es sich zudem um die größte Testphase in der Geschichte des Publishers handelte. Die Closed Alpha von For Honor fand vom 15. bis zum 19. September statt. Darüber hinaus gab es erst vor Kurzem zwei weitere Live-Tests in Russland und Japan.

For Honor - Feedback aus der Closed-Alpha im Entwickler-Video

Ein genauer Termin für die Beta zu For Honor steht noch aus. Wer sich jedoch ebenfalls dafür registrieren lassen möchte, kann das an dieser Stelle tun.

Mit den verschiedenen Testphasen möchten die Entwickler von Ubisoft Montreal vor allem Feedback sammeln, um die Verbesserungsvorschläge der Spieler noch vor Release umsetzen zu können. Neben einem Multiplayer-Modus, in dem die Spie ler sich als Ritter, Wikinger oder Samurai bekriegen, wird es auch eine dezidierte Singleplayer-Kampagne geben. Gameplay daraus findet ihr am Ende dieser Mitteilung verlinkt.

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für PS4, Xbox One und PC.

For Honor - Zehn Minuten Gameplay aus der Wikinger-Kampagne