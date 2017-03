For Honor

Am Ende des letzten For Honor-Livestreams von Ubisoft durften die Fans und Zuschauer überraschenderweise noch einmal aufhorchen.

Kurz bevor sich Community Developer Emile Gauthier und Development Tester Alex Laliberte-Mercier vom Publikum verabschiedeten und in den Abspann überleiteten, konnte sich Ersterer einige verheißungsvolle Schlussworte nicht verkneifen:

"Im Laufe der Woche sollte es ein Update geben, wir haben noch keine Details für euch, aber haltet die Augen offen. (...) Wir arbeiten hart daran, all die Probleme zu beheben, über die ihr immer wieder sprecht. Gebt nicht auf, wir halten euch auf dem Laufenden."

Wir haben bei Ubisoft nachgefragt, was Gauthier damit genau meinte, aber noch keine Antwort erhalten. Die Kommentare von Community Developer Eric Pope, der während des Livestreams gleichzeitig im Chat die Initiative ergriff, deuten allerdings bereits konkret auf einige der möglichen Änderungen hin: So dürfen wir wohl mit einem Rebalancing der Ausrüstungsgegenstände rechnen, und auch die ständigen Verbindungsprobleme sollen angegangen werden. Das sind in der Tat gute Nachrichten!

Drücken wir uns also selbst die Daumen, dass der Patch bald bei uns ankommt!