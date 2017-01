For Honor - Erste Keys für Closed Beta werden verschickt & Preload ab sofort möglich

For Honor

Das kommende Wochenende steht für viele Fans und Spieler ganz im Zeichen von For Honor: Vom 26.01. ab 15 Uhr bis zum 30.01. um 3 Uhr nachts wird das Schlachtenepos von Ubisoft seine Pforten öffnen und uns auf die Closed Beta loslassen.

Zu bieten hat diese Testphase einiges: Mit neun von insgesamt 12 Helden dürfen wir uns auf sechs Karten in drei verschiedenen Spielmodi austoben - und den Fraktionskrieg, ein plattformübergreifendes Meta-Game, gibt es noch obendrauf. Kein Wunder also, dass die Keys, die eine Teilnahme an der Beta ermöglichen, begehrt sind.

Gestern Nachmittag hat Ubisoft nun damit begonnen, die Beta-Keys an die glücklichen Auserwählten zu verschicken. Falls ihr noch keine Mail erhalten habt, übt euch in Geduld - offenbar werden so viele Spieler an der Beta teilnehmen dürfen, dass die Keys schubweise herausgegeben werden.

FYI: Preload der #ForHonor Beta ab sofort möglich, hat eine stolze Größe von 21,9 GB. ? pic.twitter.com/RnoriRAB2Z — Dom Schott (@R3nDom) January 23, 2017

Sobald ihr den Key erhalten habt, könnt ihr außerdem bereits den Preload der For Honor-Beta anwerfen, um am Donnerstag schneller loslegen zu können. Hierfür müsst ihr auf eurer Festplatte je nach Plattform um die 20 Gigabyte freiräumen.

Werdet ihr an der Beta teilnehmen? Oder ist euch For Honor egal?