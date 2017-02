For Honor

For Honor ist zwar erst seit einem Tag offiziell im Handel, doch melden sich bereits immer mehr Fans zu Wort, die die Einzelspielerkampagne durchgespielt haben und mit einer Mission ganz besonders viel Spaß hatten.

In besagter Mission eskortieren wir einen gigantischen Rammbock auf seinem Weg zur feindlichen Stadtmauer. Allerdings bewegt sich das mächtige Belagerungsgerät nur, wenn sich kein Gegner in der ziemlich großen Kontrollzone befindet. Zahlreiche KI-Soldaten erschweren die Übersicht und das Vorankommen für die Angreifer noch weiter.

Diese Sequenz gehört in der eher mittelmäßigen Kampagne, über die ich bereits spoilerfrei geschrieben habe, zu den absoluten Höhepunkten und würde sich als Kontrollzonen-Modus im Multiplayer sicherlich gut einfügen. Hoffen wir also, dass die Ubisoft-Mitarbeiter weiterhin so aktiv auf Reddit & Co. wie in den letzten Monaten sind und diesen Wunsch der Community mitbekommen.

For Honor erschien am 14. Februar für PS4, Xbox One, PC und hat mich zum begeisterten Wikinger gemacht.

Spielt ihr bereits For Honor? Wie gefällt euch der Titel?