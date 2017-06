Wie es aussieht, plant Ubisoft mit dem nächsten Update viele neue Exekutionen in die finalen Spieldateien von For Honor einzubauen. Dank der frisch eröffneten Testserver, auf denen derzeit allerdings nur PC-Spieler zukünftige und vorläufige Patch-Inhalte bereits ausprobieren dürfen, können wir die brutalen Animationen bereits jetzt bestaunen.

Auch, wenn es schwer zu bemessen ist, stehen diese neuen Exekutionen in ihrer Brutalität den ersten tödlichen Animationen nach Release des Spiels nicht in ihrer Brutalität nach. Ubisoft scheint viel Zeit und Kreativität auf diese optionalen Finisher zu verwenden, die ganz offensichtlich zu den beliebtesten Inhalten in der Community zählen, während For Honor in den Augen vieler Fans ansonsten immer wieder Enttäuschen bereithält.

Spielt ihr noch aktiv For Honor? Wie denkt ihr über das Spiel?