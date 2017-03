For Honor - Serverprobleme sabotieren Fraktionskrieg & die Community ist wütend

For Honor kämpft weiter mit vor allem technischen Problemen.

Während die Idee und das grundlegende Konzept von For Honor ausgesprochen spannend und innovativ ist, krankt das Spiel leider seit Release immer wieder an vor allem technischen Problemen: Serververbindungen werden getrennt und das Matchmaking bleibt weiterhin undurchsichtig. Nun haben diese Probleme dazu geführt, dass die Server des Spiels ausgerechnet während der letzten Stunden der laufenden Fraktionskrieg-Runde ausfielen - dem Meta-Game des For Honor-Multiplayers.

Die Wikinger, die gerade dabei waren, Gebiete für sich zu erobern und doch noch vor Ablauf des Timers den Rundensieg und damit eine dicke Belohnung für sich einzustreichen, konnten so ihr Comeback nicht bis zum Ende führen. Damit gewannen die Samurai zum zweiten Mal in Folge, was einige besonders paranoide Spieler mittlerweile sogar schon zu Verschwörungstheorien angestachelt hat.

Die wöchentliche Rede-und-Antwort-Runde der Entwickler via Livestream wurde unterdessen ebenfalls verschoben - auf ein unbestimmtes Datum Ende dieser Woche.