For Honor - So denkt die Community über das Balancing der verschiedenen Kämpfer und Klassen

For Honor

For Honor erschien nach einer ausgedehnten Beta-Phase am 14. Februar und beschäftigt seitdem die Community - entweder mit der etwas drögen Einzelspielerkampagne, den spannenden Online-Duellen oder der Frage, wie gut das Balancing der 12 Kämpfer gelungen ist.

Um ein Meinungsbild der Fans zu zeichnen, hat ein Spieler zur großen Umfrage auf Reddit aufgerufen, an der mittlerweile über 3000 Wikinger, Ritter und Samurai teilgenommen haben. Zu den Fragen gelangt ihr hier, anschließend könnt ihr selbst die Ergebnisse einsehen.

Mehr: Massenschlägerei in Rüstungen - Der brutale Sport hinter For Honor

Der Wächter wird bisher von der Community mit überwiegender Mehrheit als besonders ausgeglichener Charakter geschätzt, während es keinen klaren Favoriten mehr in den einzelnen Spielmodi gibt. Vermutlich braucht es hier noch ein wenig Zeit, um so etwas wie eine Meta herauszubilden, die ähnlich wie in anderen Multiplayer-Spielen die aktuell stärksten Helden bestimmt.

Den Titel des stärksten Assassinen teilen sich die Friedenshüterin und der Orochi, während in der Klasse der Hybriden die Nobushi klar die Nase vorn hat. Gleichzeitig kristallisiert sich bei den bisher 3000 Abstimmungen noch immer kein klarer Rundum-Liebling der Community heraus - was für das vielfältige Charakter-Design der zwölf Helden spricht.

Welcher ist euer Lieblingskrieger?