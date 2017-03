Spieler von For Honor vermissen seit über 14 Tagen zwei Maps in der Rotation. Wann River Fort und High Fort zurückkehren, weiß aber auch Ubisoft nicht.

Eigentlich hatte Ubisoft für die Zeit nach der Veröffentlichung von For Honor kostenlosen Nachschub an neuen Maps und Spielmodi angekündigt. Vor einigen Wochen ging es aber erst einmal in die andere Richtung: Die beiden eigentlich recht beliebten Maps River Fort und High Fort wurden aus der Map-Rotation des Herrschafts-Modus entfernt.

In Custom-Matches sind sie zwar nach wie vor spielbar - nicht jedoch in den per Matchmaking erreichbaren öffentlichen Partien. Wann sich das ändern wird, ist weiterhin unklar: Auch über zwei Wochen nach der Deaktivierung der beiden Mehrspieler-Karten weiß Ubisoft nicht, wann sie wieder freigegeben werden.

Ubisoft hat keinen Zeitplan

Wie ein Ubisoft-Mitarbeiter im entsprechenden Foren-Thread zum Thema bekannt hab, gibt es weiterhin keinen Zeitplan für die Reaktivierung von High Fort und River Fort. Man hoffe jedoch, schon bald erste Neuigkeiten diesbezüglich zu haben.

Gleichzeitig bestätigte der Sprecher noch einmal, dass die Maps aus Performance-Gründen aus der Multiplayer-Rotation entfernt wurden. Offenbar weiß das Entwicklerteam also immer noch nicht, was die Performance-Probleme auf den beiden Karten ausgelöst hat - oder, wie man den Fehler behebt. River Fort und High Fort sind seit dem 4. März 2017 nicht mehr in der Map-Rotation.

