For Honor - Update 1.06 ist live, hier die Patchnotes

For Honor: Patch 1.06 ist live.

Ubisoft hat für For Honor nun auch auf PS4 und Xbox One den Patch 1.06 aufgespielt. Das Update umfasst etliche Neuerungen und Bugfixes, unter anderem wurde am Rematch-Timer geschraubt.

So soll es 60 statt 90 Sekunden dauern, bis ihr neue Matches findet. Darüber hinaus haben die Entwickler die Systemstabilität sowie die Performance verbessert. Die vollständigen Patchnotes findet ihr auf der offiziellen Ubisoft-Seite.

Übrigens wurde vor kurzem die erste Season des Fraktionskrieges beendet. Die Preise für die Gewinner findet ihr hier. Zuletzt fand ein Dataminer neue Spielmodi, geheime Artworks und bislang unveröffentlichte Helden.

For Honor - In-Game-Trailer zeigt neue Emote-Animationen

Zockt ihr noch fleißig For Honor?