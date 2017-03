For Honor - Wichtiger Patch 1.03 erscheint heute für PS4 und Xbox One

For Honor bekommt endlich den lang erwarteten Patch 1.03.

Heute um 14 Uhr erreicht der Patch 1.03 die Server der PS4- und Xbox One-Version von For Honor, wo er nach einer etwa 15-minütiger Aufspielzeit das Schlachtenepos von Ubisoft auf den neuesten Stand bringen wird.

Das Update wird von der Community sehnlichst erwartet, denn neben einigen Nerfs und Buffs für die Krieger und Kriegerinnen der drei Fraktionen wird insbesondere die Guardbreak-Mechanik endlich an den Wunsch der Mehrheit der Spieler angepasst. Während der beiden Beta-Phasen war das Timing, diesen Angriff abzuwehren, ein anderes als im fertigen Spiel, was innerhalb der Community für viel Frust und Unzufriedenheit gesorgt hat.

Ab heute Nachmittag brechen also neue Zeiten für die For Honor-Community an!